الأولمبي الوطني يغادر لأسياد كوريا .. بحثا عن إنجاز !

تتجه أنظار الفلسطينين إلى كوريا الجنوبية خلال الفترة المقبلة من اجل متابعة مشوار المنتخب الفلسطيني الأولمبي، المشارك في دورة الألعاب الأسيوية "أسياد آسيا" في مدينة انشيون الكورية وذلك في الرابع عشر من الجار، لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الحركة الرياضية الفلسطينية أسوة بالمنتخب الاول الذي حصل مؤخراً على بطولة التحدى وتأهل للمرة الاولى إلى تصفيآت أمم أسيا.

ويتوقع المتابعون للمنتخب أن يقدم عروض متميزة ويكون نداً قوياً بعدما ظهر بمنظر متكامل وغير مسبوق أمام السامبا رغم الهزيمة بثلاث أهداف مقابل لاشيئ في اطار المباريات التى خاضها في المعسكر التحضيري .

حيث سيخوض المنتخب صباح يوم الغد الخميس اخر تدريباته تحت قيادة المدرب عبد الناصر بركات قبل ان يغادر الى كوريا غداً.

وتعيش بعثة المنتخب حالة معنوية مرتفعة, وسط رضا الجميع على مستوى اللاعبين, وتستعد بعثة المنتخب للسفر عصر الخميس المقبل, حيث ستتجه البعثة إلى دبي ومنها إلى كوريا الجنوبية.

وكان المنتخب قد خاض معسكرا مكثفا منذ قرابة ثلاثة أسابيع في ثلاث دول, حيث بدا في البحرين ولعب 3 مباريات, ومن ثم عُمان ولقاء لقاءين, وأخيرا في قطر ولعب مباراة واحدة أمام المنتخب البرازيلي.

هذا وسيبدأ المنتخب مشواره في البطولة ضمن المجموعة الثالثة, حيث سيواجه في الافتتاح منتخب عُمان في 14/9, ومنتخب طاجيكستان في 17/9, وأخيرا منتخب سنغافورة في 21/9.