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سيعقد بتاريخ 12/ اكتوبر.. العربي: التحضيرات جارية لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 15:52 - 10 سبتمبر 2014
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 أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أهمية الجهود المبذولة للإعداد  لمؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر في مصر خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقال في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، إن المؤتمر سيعقد يوم ١٢ الشهر المقبل وسيكون هناك تنسيق بين الأطراف المعنية وهناك فترة زمنية كافية للتحضير. 

وفي رده على سؤال حول زيارة الوفد الوزاري العربي الى قطاع غزة وهل ستكون في 12 اكتوبر المقبل في نفس توقيت مؤتمر اعادة الاعمار، قال العربي : إن موعد زيارة الوفد الوزاري لم تتحدد بعد.

وفيما يخص مشاركة الجامعة العربية في مؤتمر جدة الوزاري غدا 'الخميس' بشأن مكافحة الارهاب والذي سيحضره وزير الخارجية الامريكي جون كيري قال العربي إن الجامعة العربية لم تدع إلى هذا الاجتماع وليست طرفا فيه، لكنه نوه بالقرار الذي اتخذه وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الاحد الماضي والذي تتم دراسة تنفيذه.

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