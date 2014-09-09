نواب اردنيون يوقعون مذكرة لمنع شراء الغاز « الاسرائيلى »

أجمع عدد كبير من نواب البرلمان الأردني على توقيع مذكرة سوف تقدم لرئيس مجلس النواب اليوم لمنع شركة الكهرباء الوطنية الاردنية من شراء الغاز الإسرائيلي.

وقال النائب د. محمد عشا الدوايمة انه يجب على الاردن ان تستبدل شراء الكهرباء من اسرائيل بالاستثمار بالطاقة المتجددة والتوجه للعمق العربي وليس مكافئة القتله ودعم الاقتصاد الاسرائيلي.

وجدد الدوايمة تمسكه بدعم القضية والشعب الفلسطينى ، لما يواجهه من غطرسة وتشريد وقتل وعنجهية منذ اكثر من ستين عاما دون تحرك اقليمى ودولى.

واوضح ان قرار النواب على توقيع المذكرة هو موقف برلمانى عربى لمعاقبة الاحتلال على ارتكابها جرائم ضد المدنيين والاطفال والنساء بالحرب الاخير على غزة والذى استمرت اكثر من 50 يوما.





