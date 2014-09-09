تركيا تبدأ بتصنيع “مستشفى عائمة” تعتبر الأولى من نوعها في العالم

أنهت وزارة الصحة التركية دراساتها حول مشروع تصنيع أول مستشفى عائمة في العالم، سوف تصنعها الوزارة بتقنيات محلية.

وتتميز السفينة عن باقي السفن التجارية التي خصصت من قبل بعض الدول مثل الصين واسبانيا لأغراض صحية، بأنها سوف تصنع بشكل خاص لتكون مشفى متكامل، يحتوي على 8 غرف عمليات و15 عيادة.

ومن المنتظر أن تتسع المستشفى لأكثر من 200 سرير، إلى جانب أقسام مختلفة مثل التوليد النسائي ومرضى الكلى وقسم العنايات المشددة.

وبحسب صحيفة ستار التركية فإن السفينة سوف تقدم خدمة للحالات الطارئة التي قد تحتاجها دول أخرى.

وسوف تجري وزارة الصحة التركية مناقصة لتصنيع السفينة في الربع الأول من عام 2015 المقبل.