الرشق: سلاح المقاومة ملك للشعب وكافة المحاولات لنزعه بائت بالفشل

أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن سلاح المقاومة هو ملك للشعب الفلسطيني، لا سيما أنه رفع رأس الشعب والأمة عالياً، ورسم طريق الحرية والتحرير.

وقال الرشق في تصريحات له عبر صفحته على تويتر فجر يوم الثلاثاء، “أن كل محاولات الاحتلال لنزع سلاح المقاومة أو المساس به بائت بالفشل.

وأوضح أن حركته لن تنجر إلى المناكفات السياسية كما يرغب البعض عبر الاتهامات والتراشق الإعلامي، مؤكداُ أمامنا عمل كبير لنخدم أبناء الشعب الفلسطيني ولن ننجر وراء تلك التصريحات”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس شن هجومًا على حركة حماس، وقال “لن نحقق معها شراكة ما لم توافق على سلاح وشرعية وقرار واحد”.