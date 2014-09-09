وزير خارجية النرويج يؤكد ضرورة الإسراع بإعادة اعمار قطاع غزة

قال وزير الخارجية النرويجي بورج بريند، إنه لا بد من العمل على تلبية الاحتياجات الانسانية للشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت.

وأوضح بريند عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في مقر الجامعة، الثلاثاء، أن اللقاء بحث التنسيق لعقد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الشهر المقبل.

وتابع: بحثنا مع العربي فرص استئناف المفاوضات مع "إسرائيل" التي تمر بمرحلة صعبة حاليا، حيث أنه من الضروري توفير المناخ، من أجل إطلاقها مرة أخرى والتوصل إلى تسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

من جهته، بيّن الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، محمد صبيح، أن لقاء العربي مع وزير خارجية النرويج يأتي في إطار تحرك الأمين العام واتصالاته الدولية ومشاوراته مع كثير من وزراء الخارجية والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لمعالجة الأوضاع في المنطقة، والعمل على إعادة إعمار غزة.

ووصف اللقاء بأنه مهم، خاصة بعد عودة الوزير النرويجي من قطاع غزة واطلّاعه على الأوضاع فيها، مشيرا إلى أن حجم الدمار في قطاع غزة يشبه الزلزال.



