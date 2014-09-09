منذ بدء الهدنة: 25 حادثة إطلاق نار واعتقال 6 صيادين

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه وثق 25 حادثة إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي اتجاه قوارب الصيد واعتقال 6 صيادين واحتجاز 3 قوارب مجداف، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه ينظر بقلق متزايد من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين أثناء ممارستهم لمهنتهم قبالة شواطئ القطاع، وذلك في نطاق المسافة التي سُمح لهم بالصيد فيها.

وأدان بشدة الخروقات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة بحق الصيادين الفلسطينيين، والتي تنتهك حقهم في الصيد بحرية في مياه القطاع، ويعبر عن خشيته من استمرار محاربة الصيادين في وسائل عيشهم، سيما في ظل تردي أوضاعهم الاقتصادية الناجمة عن الحصار البحري غير القانوني المفروض على بحر غزة، وعن أعمال التدمير الواسعة التي تسبب فيها العدوان الأخير على القطاع، فإنه يدعو إلى:

ودعا إلى الوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، وعدم التعرض لهم، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة، وإطلاق سراح الصيادين المعتقلين، والإفراج عن القوارب وأدوات الصيد، وتعويض ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية، عن الأضرار المادية التي لحقت بهم.

وطالب المركز المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالتدخل من أجل وقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين، والسماح لهم بالصيد بحرية تامة في مياه القطاع.