الصندوق الهاشمي: المسجد الأقصى لا يقبل التقسيم ولا الشراكة ولا التفاوض

حذر المدير التنفيذي لـ'الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة' وصفي كيلاني، من عواقب استمرار محاولات الاحتلال الإسرائيلي طرح موضوع تقسيم المسجد الأقصى زمانيا أو مكانيا.

كما حذر من منع المسلمين والمرابطين والمرابطات من حق الوصول والصلاة وإقامة مساطب العلم في أي بقعة مقدسة من رحاب المسجد الأقصى المبارك، الذي يشمل كامل المسجد الأقصى المعروف بالحرم القدسي الشريف والبالغة مساحته داخل سور الحرم فوق سطح الأرض حوالي 144 دونما، كما يشمل المساحات المقدسة تحت الأرض بما فيها الأقصى السفلي والمسجد المرواني ومسجد البراق وآبار وقنوات المياه، وكذلك المدارس والأروقة والأربطة والتكايا والزوايا التابعة للمسجد، مثل المدرسة التنكزية وساحة البراق ورباط الكرد الشريف، مؤكدا أن جميعها وحدة واحدة وجزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى.