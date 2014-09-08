معاريف: شركة قطرية توافق على مد مستوطنة عوفريم الإسرائيلية بالمياه

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه فى القريب العاجل ستجتمع لجنة المياه المشتركة بين إسرائيل وفلسطين من أجل الموافقة على مد مدينة "روابى" الفلسطينية الجديدة والتى أنشأت بتمويل قطرى خالص بملايين الدولارات.



وأضافت الصحيفة أن المدينة الجديدة التى تقع بين مدينتى نابلس ورام الله، والتى بدأ العمل فيها منذ عامين شهدت عوائق كبيرة من أجل اتمامها من قبل إسرائيل التى رفضت مدها بالمياه، لكن تم التوصل مؤخرا إلى حل لمشكلة المياه .



وأوضحت الصحيفة أن الحل يتمثل فى موافقة الجانب الفلسطينى على مشروعين لصالح إسرائيل وهو مد مستوطنة "عوفريم" الإسرائيلية بنفس خط المياه الذى يغذى مدينة "روابى" ذات التمويل القطرى فى حين لم ترفض قطر هذه الحل.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق سيدفع الشركة القطرية المالكة للمدينة للانتهاء من المدينة، مشيرة إلى أن الشركة القطرية ستتربح من خلال عمليات تسكين للفلسطينيين ملايين الدولارت فى حين كلفت المدينة قطر ما يعادل 850 مليون دولار .