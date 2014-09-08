الاحتلال يماطل في تسليم جثمان الشهيد سنقرط

قال والد الشهيد الفتى محمد سنقرط، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تماطل في تسليم جثمان ابنه ليوارى الثرى ويُشيع بين أهله وذويه.

وأضاف والد الشهيد عبد المجيد سنقرط خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم في خيمة العزاء المقامة عند منزله في حي 'واد الجوز' بالقدس المحتلة، أن جثمان ابنه موجود في المعهد الطبي الاسرائيلي 'ابو كبير' ليخضع لعملية تشريح بوجود طبيب فلسطيني وممثل عن العائلة، إلا أنه لا معلومات عن عملية التشريح بعد، والتي كان من المفترض أن تبدأ عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، بالاضافة الى المراوغة في الافادات وتغيير المعلومات من قبل سلطات الاحتلال.

ونوه الى ان العائلة لن تقبل بأن يدفن ابنها الشهيد في ساعات الليل، وهي مصرة على دفنه بالشكل الذي يليق به كشهيد حتى لو تأجل التشييع ليوم الجمعة حيث سيوارى الثرى في القدس ويُصلى عليه بالمسجد الاقصى المبارك.

يذكر أنه تم الإعلان عن استشهاد الفتى محمد عبد المجيد ابراهيم سنقرط (١٦ عاماً) يوم أمس متأثراً بإصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه قبل نحو أسبوع اثناء توجهه لأداء صلاة العشاء بالمسجد في حي 'واد الجوز' بالقدس دون وقوع مواجهات حينها.