تشريح جثمان الشهيد سنقرط وتسليم جثمانه لعائلته اليوم

أكد محامي عائلة سنقرط عبد المنعم ثابت أنه سيتم صباح اليوم الإثنين تشريح جثمان الشهيد محمد سنقرط في مركز التشريح أبو كبير ، بوجود طبيب من قبل العائلة ، وبعدها سيتم تسليم الجثمان للعائلة لدفنه.



وكان قد إستشهد الفتى محمد عبد المجيد سنقرط 16 عاما أمس الأحد متأثرا بالجروح التي أصيب بها قبل أسبوع ، من قبل القوات الاسرائيلية في حي واد الجوز بالقدس.



وأشار المحامي ثابت أنه كان من المقرر أن يتم تشريح جثمان الشهيد الليلة الماضية في الساعة الثامنة مساء ، ولكن لعدم إكتمال الاجراءات اللازمة لمركز التشريح أبو كبير تم تأجيل التشريح الى اليوم الاثنين ، وللحصول على تصريح لطبيب العائلة.



وقد أغلقت عدد من المحلات التجارية بمدينة القدس الاحد حدادا على إستشهاد الفتى محمد سنقرط .



فيما إندلعت بعد ظهر أمس مواجهات في حي واد الجوز بالقدس أدت إلى إصابة العشرات بالاختناق ، بينهم المسعف موسى عديلة من إسعاف قلب المدينة ، حيث أصيب بعيار مطاطي في رأسه ووضعه الصحي مستقر ، كما أصيب طفل بقنبلة صوت في الرأس ، وقد تجددت المواجهات مساء الاحد في حي واد الجوز .



كما إندلعت مواجهات بشارع المطار في قلنديا مساء الاحد ، أدت إلى إصابة 4 شبان برصاص " التوتو " بينهم طفل يبلغ عمره 11 عاما ، كما أصيب شاب برصاصة حيه في القدم ، وما زالت المواجهات مستمرة .