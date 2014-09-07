مسؤول إسرائيلي: حماس بدأت بترميم الأنفاق الهجومية

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول سياسي وصفته بأنه رفيع المستوى أن حركة حماس بدأت بترميم الأنفاق الهجومية التي تضررت خلال الحرب على غزة، كما جددت محاولاتها لتهريب السلاح، واستأنفت إنتاج القذائف الصاروخية.

ويتوقع أن تبدأ المحادثات بين إسرائيل وفصائل المقاومة التي ترعاها القاهرة في الأيام القريبة، وتشير تصريحات المسؤول الإسرائيلي إلى أن موضوع التسليح سيأخذ حيزا من المحادثات للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد.

وقال المسؤول إن حماس بدأت بترميم الأنفاق الهجومية التي تضررت خلال الحرب، مضيفا أن حماس جددت أيضا محاولاتها لتهريب السلاح لقطاع غزة، ومنشغلة طوال الوقت في إنتاج القذائف الصاروخية.

وفي سياق متصل ذكر موقع "والا" العبري أنه في ختام مداولات في وزارة الأمن تقرر تحصين ناقلات الجند المدرعة من طراز "نمر" بمنظومة "معطف الرياح" الاعتراضية التي دخلت الخدمة عام 2011 واستخدمت لحماية دبابات ال "مركافا" من الفئة الرابعة. وتقرر تحديد عدد المنظومات التي ستدخل الخدمة بناء على موازنة الأمن لعام 2015.