الحمد الله: إعادة إعمار غزة ودعم الضفة والقدس على أجندة مؤتمر المانحين

قال رئيسحكومة الوفاق الوطني الدكتور رامي الحمد الله: "إن أهم الملفات على أجندة مؤتمر المانحين (AHLC)، المزمع عقده في نيويورك خلال الأسابيع المقبلة، هي إعادة إعمار قطاع غزة ودعم كافة القطاعات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

جاء ذلك، خلال لقاء الحمد الله وزير خارجية النرويج بورج برندي، حيث أطلعه على أخر المستجدات السياسية والجهود التي تقوم بها الحكومة لإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.

واطلع الحمد الله الوزير برندي على جهود الحكومة المبذولة عبر الاتصال مع كافة المنظمات الدولية والاغاثية لإدخال المواد الاغاثية والطبية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى محاولة إدخال مواد البناء الأساسية من اجل عمليات الاعمار السريعة للمنازل المتضررة نتيجة “العدوان”.