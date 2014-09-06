السيسي: نحتاج 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد عجز الكهرباء

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مرفق الكهرباء في البلاد يواجه مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن سد العجز الحالي في الكهرباء يحتاج إلى 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات.

وأوضح في كلمة مسجلة أذاعها التليفزيون الرسمي، ظهر اليوم، أن "مصر بها شبكة كبيرة لتوصيل التيار الكهربائي للشعب"، لافتا إلى أن "هذه الشبكة، ومنها محطات التوليد والتحكم، لم تطور أو تحدث على مدار السنوات الماضية".

وأضاف: "التمويل كان أحد العواقب التي واجهت عدم تحديث وتطوير المحطات، فنحن نحتاج 12 أو 13 مليار دولار أمريكي خلال 5 سنوات، لسد العجز في الكهرباء".

وأوضح أن "حكومته بذلت جهودا كبيرة مع المستثمرين لإيجاد هذا التمويل، لتغطية ما يحتاجه الشعب من كهرباء، لكن هذا لن يحدث بين يوم وليلة، بالإضافة إلى أن الشبكة حتى تستطيع تحمل الانتاج الجديد يجب أن تكون قادرة على تحمل هذه الزيادة وتستطيع استقبال الطاقة بالشكل الذي نتمناه ونطمح به".

وتابع: "بدون حل أزمة الكهرباء لن يقبل المستثمرون العمل في مصر".