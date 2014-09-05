إسرائيل تعلن عن عطاءات استيطانية لبناء 283 وحدة جديدة

أعلنت إسرائيل مجدداً مساء أمس الخميس، عن عطاءات لبناء 283 وحدة سكنية في مستوطنة "إلكناه" الواقعة وسط الضفة الغربية، ضاربة بعرض الحائط التنديد الدولي الواسع بعد إعلان وزارة الجيش الإسرائيلي مؤخراً عن الاستيلاء على 4 آلاف دونم قرب بيت لحم.

وقالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أن هذه العطاءات عبارة عن إخراج إعلان الحكومة الإسرائيلية إلى حيز التنفيذ لمشاريع بناء جرى الإعلان عنها خلال فترة المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين والتي دامت تسعة شهور ووصلت إلى طريق مسدود.

ويعني نشر العطاءات أن الحكومة الإسرائيلية ستسلم الأراضي المعدة للبناء إلى مقاولين لتنفيذ أعمال البناء وبيع البيوت للمستوطنين.

ويذكر أن المفاوضات انتهت بسبب رفض رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى ورفض وقف الاستيطان ورفض التفاوض حول قضية الحدود.

إلى ذلك أعلن صباح اليوم عن نية الولايات المتحدة الامريكية دراسة خطوات رد على عملية الاستيلاء على اراضي في الضفة الغربية في اعقاب حالة الغضب الدولية من الاعلان الإسرائيلي.