« الشاباك » يدعي انضمام ما لا يقل عن 10 من عرب الـ 48 لـ « داعش »

ادعت مصادر في ما يسمى بجهاز الامن العام "الاسرائيلي" "الشاباك" عن اعتقادها بان ما لا يقل عن 10 من سكان عرب الـ 48 انضموا إلى صفوف مقاتلي تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وقالت الإذاعة العبرية أن "الشاباك" قد إبلاغ صانعي القرار في "إسرائيل" بهذه الحقيقة خلال جلسات مغلقة عقدت مؤخرا.

ويزعم الشاباك انه وفقا للتقييمات انضم عشرات المواطنين من عرب الـ 48 الى صفوف فصائل المعارضة السورية منذ بدء الحرب الاهلية في سوريا عام 2011 ومنهم ما لا يقل عن 25 شخصا معروفين بافكارهم "المتطرفة" كما وصف الشاباك.

وادعى الشاباك ان بعض هؤلاء الاشخاص انضموا الى جبهة النصرة فيما انضم اخرون الى تنظيم داعش والذي تتزايد قوته منذ بضعة اشهر.