الصحة: الاحتلال تعمد تدمير البيئة الصحية بغزة لنشر الأمراض

أكدت وزارة الصحة، أن الاحتلال "الإسرائيلي" تعمد تدمير البيئة الصحية خلال عدوانه على غزة لنشر الأمراض والأوبئة.

وقال رئيس لجنة الطوارئ بالرعاية الأولية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس عمرو الحسيني، إن السيناريوهات المدمرة التي نفذتها قوات الاحتلال وعلى مدار 51 يوماً من عدوانها على غزة كانت تعمد في تدمير البيئة الصحية لتكون مهيأة لانتشار الأوبئة الفتاكة والتي غابت عن فلسطين وقطاع غزة وعلى وجه الخصوص لسنوات طويلة.

وأشار الحسني إلى أن جهوداً كبيرة بذلتها الإدارة العامة للرعاية الأولية في محاصرة الأماكن التي ظهرت فيها بعض الأمراض الجلدية والتنفسية والتي نتجت عن الازدحام الشديد للنازحين في مراكز الإيواء والتي بلغ تعدادها 22 مركزا.

وأوضح أن الزيارات الميدانية للمراكز أكدت أن نصيب الفرد الواحد هو متر مربع، مما يعني أن فرصة وجود أمراض معدية كانت كبيرة جداً، وأن مراكز الإيواء لا تحتوي على مقومات بيئية قادرة على استيعاب هذا الحجم الكبير من المواطنين.

ولفت إلى أن المواطنين لهم متطلبات صحية عديدة من مياه للشرب وللاستخدام الشخصي وإشكاليات في شبكات الصرف الصحي والتي كانت من المتوقع حدوثها.

وذكر الحسيني أن فرقا طبية شكلت وفقاً لخطة الطوارئ المعمول بها في الإدارة العامة للرعاية الأولية، باشرت عملها ميدانيا في تلك المراكز لتقديم الخدمات والمهام التي حدت من انتشار عديد الأمراض.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمات الطبية الأولية والفحوصات اللازمة وتوزيع الأدوية أو توجيه المواطنين لصرفها من مراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة.