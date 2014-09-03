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تنقل 407 أشخاص بين مصر وقطاع غزة

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 19:46 - 03 سبتمبر 2014
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قالت السلطات المصرية، إن 407 أشخاص تنقلوا، اليوم الأربعاء، على كلا اتجاهي معبر رفح البري. وقال مصدر مصري في المعبر، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه وصل إلى مصر من قطاع غزة 71 شخصا، من بينهم عدد من حاملي الجوازات العربية والأجنبية، والباقون من العالقين والحالات الإنسانية، فيما غادر مصر إلى قطاع غزة 336 شخصا، من بينهم عدد من حاملي الجوازات العربية والأجنبية، إضافة إلى العالقين والحالات الإنسانية.

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