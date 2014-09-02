برنامج الغذاء العالمي يدخل 20 شاحنة مساعدات جديدة لغزة

قال مصدر فلسطيني مطلع في هيئة المعابر الفلسطينية في قطاع غزة، إن الجانب المصري سمح مساء الثلاثاء بعبور قافلة مساعدات، عبر معبر رفح البري بين القطاع ومصر، مقدمة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، للأناضول، إن القافلة تضم 20 شاحنة محملة بحوالي 1500 طن من المساعدات، وهي عبارة عن أكثر من 20 ألف طرد غذائي، معربا عن توقعه بوصول قوافل أخرى، خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن هذه القافلة تعد الثانية من نوعها التي تدخل عبر معبر رفح، منذ 2007م، حيث تدخل المساعدات عادة من معبر كرم أبو سالم، الواصل بين غزة والاحتلال.

وبين المصدر أن الطرود الغذائية تحتوي على وجبات جاهزة كاللحوم المعلبة، والبقوليات.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد ذكر في بيان صدر في 27 أغسطس/آب الماضي، أنّ "قافلة تابعة له نجحت في العبور من معبر رفح المصري، إلى قطاع غزة أمس، وهي محمّلة بمساعدات غذائية تكفي لإطعام نحو 150,000 شخص لمدة خمسة أيام، وهي جزء من شحنة إجمالية تتكون من 25,000 طرد غذائي.

وتابع "تشمل تلك الطرود، أطعمة جاهزة للتناول مثل اللحوم المعلبة والفاصوليا المعلبة والشاي والتمور".

يذكر أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للامم المتحدة (أونروا)، قد توقعت في بيان صدر بداية الأسبوع، أن يحتاج نحو مليون شخص من سكان غزة (من أصل مليون وثمانمائة ألف هم عدد السكان) إلى مساعدات غذائية هذا العام.