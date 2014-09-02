حماس تدعو الرئيس عباس للانسحاب من التسوية

طالبت حركة "حماس" اليوم الثلاثاء الرئيس محمود عباس بالانسحاب فورًا من عملية التسوية مع الكيان الإسرائيلي، والإسراع في جمع الشمل الفلسطيني وإنجاز الاستراتيجية الوطنية الشاملة ردًا على سياسية الاحتلال بمصادرة الأراضي الفلسطينية.

وأكد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي، أن مصادرة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عدوان سافر وخطير على حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الكيان تجرأ على ذلك بفعل الصمت العربي والتواطؤ الدولي والدعم الأمريكي.

وشدد برهوم على ضرورة وقف هذه السياسة العنصرية، ووضع حد لها، والتصدي لها من كل مكونات الشعب الفلسطيني وبكل قوة لخطورتها على الأرض الفلسطينية ومقدرات شعبنا.

وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأول مصادرة نحو 4 آلاف دونم من الأراضي المحيطة بتجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوبي بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.