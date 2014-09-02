الاحتلال يهدم منشآت في عرب الهذالين قرب جبع شمال القدس

أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على هدم خمسة مساكن وأربعة 'بركسات' وحظيرة أغنام، تعود ملكيتها لمواطنين من بدو عرب الهذالين القريبين من جبع شمال القدس المحتلة، مخلفة بذلك خسائر تصل لأكثر من 20 ألف شيقل.

وقال المواطن جمعة سليمان المعازي، إن جرافات الاحتلال ترافقها 'الجيبات' العسكرية الإسرائيلية حضرت إلى المنطقة دون سابق إنذار، وشرعت بهدم المنشآت، من ضمنها مسكنه الذي يأوي تسعة من أفراد عائلته.

وأكد أن تربية المواشي والزراعة الجزئية هي مصدر رزق العائلة الوحيد، حيث قامت قوات الاحتلال بهدم 'البركسات'، وإتلاف كميات كبيرة من أعلاف المواشي، لافتا إلى أن 18 عائلة تقطن في المنطقة منذ 1974 يتعرضون بشكل مستمر لتهديد من مستوطني 'آدم' و 'شاعر بنيامين' المقامتين على أراضي جبع.

وبيّن المعازي أن العائلات باتت تخشى على حياة أبنائها، خاصة أثناء ذهابهم إلى المدرسة كونهم يضطرون إلى قطع الشارع الرئيسي الذي يسلكه المستوطنون، مشيرا إلى أن احد المستوطنين قام بدهس طفلة من عرب بدو الهذالين قبل فترة من الزمن.