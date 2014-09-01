« الزهار » يستبعد استئناف إسرائيل حربها ضد غزة في الوقت الحالي

استبعد قيادي بارز في حركة “حماس″ استئناف إسرائيل لحربها ضد قطاع غزة في الوقت الحالي، مشيرا في الوقت ذاته أن حركته تمتلك من القدرات ما “يردع″ إسرائيل في حال فكرت بشن هجوم جديد على القطاع.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس″ محمود الزهار في لقاء تلفزيوني عرضته قناة “القدس″ الفلسطينية، مساء اليوم: “استبعد إمكانية إعادة الاحتلال حربه على غزة لأن قيادته كانت تسعى لوقف إطلاق النار بأي صورة”.

وأضاف الزهار: “نحن لا نأمن غدر الاحتلال، ولدينا من القدرات ما يردعه حال فكر بشن عدوان على القطاع″.

وفي السياق، أوضح أن ما بين يدي حركته من “جنود إسرائيليين أسرى” سيكونون ثمنا لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وشدد القيادي بحماس على تمسك حركته بمطالب الميناء والمطار، قائلا “نحن متمسكون بحقوقنا خاصة الميناء والمطار والاحتلال سيدفع الثمن حال فكر أن يتملص من استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار”.



وعلى صعيد ثان، دعا الزهار السلطة الفلسطينية إلى ضرورة الإسراع في إيواء نازحي الحرب الإسرائيلية على غزة الذين تهدمت بيوتهم، نافيا وجود أي مؤشرات إيجابية بشأن إعادة إعمار غزة.

وبشأن إعلان حركة “فتح” تشكيل لجنة خاصة لحسم مصير حكومة التوافق مع حركة “حماس″ قال: إن “هذه اللجنة إمام تهديد لنا وهذا نرفضه بشدة وإما للجلوس من أجل تفعيل الحكومة ونحن جاهزون لهذا الأمر”.

وقررت اللجنة المركزية لحركة “فتح” خلال اجتماع لها اليوم الاثنين برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة تضم خمسة من أعضائها لإجراء حوار مع حركة “حماس″ يستهدف بحث “مصير حكومة الوفاق”، بحسب ما أعلن القيادي في “فتح” أمين مقبول في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية.