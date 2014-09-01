القدس: شهيدان ومئات المعتقلين وعشرات الاقتحامات للأقصى أغسطس الماضي

أظهرت معطيات نشرتها هيئة مقدسية تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة خلال شهر آب (أغسطس)الماضي.

وأشارت "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" في تقرير تلقته "فلسطين اليوم" اليوم الاثنين (1|9)، إلى ارتقاء شهيدين من سكان القدس المحتلة هما: الشهيد محمد الجعابيص (22 عاما) واستشهد برصاص جنود الاحتلال، في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، والشهيدة الطفلة هنادي فهد ابوسبيتان (20 يوما) من بلدة الطور بعد استنشاقها للغاز المسيل للدموع.

وأكدت الهيئة تصاعد وتيرة الاعتداءات من قبل المستوطنين الذين يستهدفون العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، و ينهالون عليهم بالضرب المبرح "ما نتج عن ذلك عشرات الاعتداءات على المواطنين المقدسين و3 محاولات خطف لأطفال ونساء من مناطق الاحتكاك وخاصة في بلدة شعفاط".

كما قامت قوات الاحتلال، بحسب التقرير، باعتقال أكثر من 700 مقدسي خلال الشهر المرصود، حيث سُجل عشرات الاعتقالات من البلدات المقدسية في ليلة واحدة وكان أبرزها من البلدة القديمة، سلوان، الطور، شعفاط والعيزرية.

وفيما يتعلق بالمسجد الأقصى، قال تقرير "الهيئة الإسلامية المسيحية" إن سلطات الاحتلال شرعت بتنفيذ مخططاتها بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد "حيث تمنع المواطنين من الدخول إلى المسجد من الساعة 7-10 صباحا، فيما منعت النساء من الدخول إلى المسجد في الوقت المذكور وفي الأيام العادية".

وسُجلت العديد من الاعتداءات على المرابطات المقدسيات بعدما شهد المسجد عمليات الاقتحام الشبه يومية، فيما تم إبعاد العشرات من المواطنين عن المسجد الأقصى لفترات زمنية متفاوتة ما بين 10 أيام إلى 3 شهور.