الانروا: الشروع بتجميع النازحين ويمكن الاستغناء عن 15 مدرسة لتكون «مراكز إيواء»

وشرعت «الأونروا» بتجميع النازحين المفرقين في عدة مدارس، في عدد محدود من مدارسها، استعدادا لترميمها، لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة في قطاع غزة مع بدء العام الدراسي المؤجل بعد أسبوعين.

وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ»الأونروا» لـ صحيفة «القدس العربي» ان هناك الان 55 ألفا من المواطنين النازحين مقيمين في 41 مدرسة، وانه يمكن فقط ان يتم الاستغناء عن 15 مدرسة لتكون «مراكز إيواء»، خاصة في ظل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وكان بيير كراينبول المفوض العام لـ «الأونروا»، قد أعلن في بيان سابق ان العديد من الفلسطينيين لن يجدوا مسكناً يرجعون إليه، وانهم سيضطرون لقضاء شتاء قاس في مراكز الإيواء الطارئة.

ووجهت «الأونروا» مناشدة طارئة لتأمين مبلغ 295.4 مليون دولار أمريكي، لدعم نحو نصف مليون شخص من المهجرين في قطاع غزة بسبب الحرب.

وفي تلك الحرب سقط أكثر من 2100 شهيد، بينهم أسر أبيد أفرادها بالكامل، وأخرى فقدت معيلها، أو أصيب المعيل بعاهة مستديمة، ولا تعرف هذه العوائل الطريقة التي سيتم فيها مساعدتها على الحياة.