هيئة المعابر:مغادرة 494 مسافرًا وإرجاع 43 عبر معبر رفح اليوم

غادر قطاع غزة، الأحد، 494 مسافراً عبر معبر رفح البري، فيما منعت السلطات المصرية 43 آخرين من السفر دون إبداء الأسباب.

وقالت هيئة المعابر والحدود في بيان وصل "فلسطين اليوم" إن 494 مسافرا من حملة الإقامات والجوازات الأجنبية والمصرية غادوا القطاع على متن ثمانية 8 حافلات باتجاه الصالة المصرية من المعبر.

وأضافت الهيئة أن 381 مسافراً تمكنوا من الوصول للصالة الفلسطينية من المعبر، بينما أرجعت السلطات المصرية 43 مسافراً دون ذكر أي سبب لذلك، فيما وصل جثمان شهيدة متأثرة بجراحها في المستشفيات المصرية جراء إصابتها خلال العدوان.

وذكرت أنه تم إدخال عدد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الطبية والإغاثية عبر المعبر اليوم.

يشار إلى أن معبر رفح يعمل بشكل استثنائي منذ بداية العدوان على غزة، حيث يسمح للسفر لمن هم ضمن فئات أصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية والمصرية والمرضى فقط.