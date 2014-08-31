سامى أبو زهرى:حماس ليست معنية بأى سجالات مع أى طرف

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامى أبو زهرى "إن الحركة ليست معنية بأى سجالات مع أى طرف"، معبرا عن أسف حركته للتصريحات "التوتيرية" الصادرة عن بعض الجهات بشكل مستمر.

وأضاف أبو زهرى فى تصريح صحفى ظهر اليوم الأحد أن "حماس لن تنجر إلى مربع التراشق الإعلامى فى ظل هذه التصريحات الغريبة والمستهجنة".

واعتبر الناطق باسم حماس أن "هذه التصريحات غير مبررة وتسيء إلى مشاعر شعبنا الفلسطينى فى ظل فرحة انتصار المقاومة فى غزة".

وتابع:"إن كل ما ورد من تصريحات وادعاءات لا تخدم إلا فى اتجاه تشويه صورة النصر الذى حققته المقاومة على الاحتلال الصهيونى فى قطاع غزة"، داعيا إلى البناء على ما تم انجازه من مواقف وحدوية خلال الحرب.



