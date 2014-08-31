الاحتلال يقرر الافراج عن 5 شبان مقدسيين بشروط!

أفاد محامي نادي الأسير مفيد الحاج، أن محكمة صلح الاحتلال قررت الإفراج عن خمسة شبان من مخيم شعفاط لعدم وجود أدلة كافية وبشروط.

جاء ذلك بعد قرار بعدم نشر أية تفاصيل حول قضيتهم والتي تتعلق بحادثة إطلاق نار على إحدى المستوطنات، في محاولة لتضخيم القضية.

والشبان هم: يحيى علقم الذي أصيب برصاصة في صدره ونقل إلى مستشفى "هداسا" في حينه وبقي رهن الاعتقال بذريعة التحقيق، إضافة لكل من أمير علقم وغريب علقم ومحمود حسونة وإبراهيم الجمّال.

واشترط الاحتلال للإفراج عنهم بدفع كفالة مالية بقيمة 2000 شيقل وكفالة طرف ثالث بقيمة 5000 شيقل وحبس منزلي لمدة خمسة أيام لكل منهم.