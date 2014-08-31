يعلون ينتقد تصريحات بعض الوزراء في « الكابينت »

وجه وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي "موشيه يعلون" انتقاداً مبطناً لوزير التجارة والصناعة في حكومة الاحتلال "نفتالي بينت" بقوله "لا يمكن خلال العملية، ونحن ندفن موتانا، إظهار الشعور بالهزيمة للأخرين" .

واضاف يعلون حسبما جاء على موقع "واللا" الاخباري العبري، "انني غير فخور بالتصرفات التي وقعت داخل المجلس الوزاري المصغر، مشيراً الى انه لا يذكر كابينت كهذا في تاريخ الاحتلال"ز

واضاف "إنني آمل أن يستخلص الوزراء الشبان في المجلس العبر مما حدث، فلا يجوز لنا خلال العملية العسكرية ان يقوم بعض الوزراء بترك انطباع لدى الاخرين بأننا مهزمون، فهم جميعهم شركاء في السياسات ودعموا بمعظمها خلال العملية".