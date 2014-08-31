سفارة فلسطين لدى لبنان تكرم قناة الميادين الفضائية

كرم سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، قناة الميادين الفضائية، تقديرا لدورها في دعم القضية الفلسطينية، والجهد الذي بذلته في نقل أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة.

جاء ذلك خلال زيارة السفير دبور لمقر القناة، اليوم الأحد، ترافقه أركان السفارة الفلسطينية المستشار الإعلامي حسان ششنية، والمستشار الثقافي ماهر مشيعل، والقنصل رمزي منصور، ومدير دائرة العلاقات وشؤون المخيمات خالد عبادي، وكان في استقبالهم مدير عام قناة الميادين غسان بن جدو.

وشكر دبور قناة الميادين وكل الطاقم العامل فيها على جهودهم المخلصة في نقل أحداث العدوان لحظة بلحظة، ونقل معاناة أهلنا في غزة والضفة والقدس وأراضي الـ48.

واستعرض آخر تطورات القضية الفلسطينية وما تتعرض له مدينة القدس من محاولات بهدف تقسيمها زمانيا ومكانيا، ومحاولات تهويد تجري على قدم وساق، وما يجري من عدوان على أهلنا في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية التي تمارس على شعبنا في الضفة الغربية، وكل محاولات ضرب المشروع الوطني.

وشدد على أن صمود وإرادة شعبنا أسقطت هذا المشروع، وسينتصر شعبنا الفلسطيني على كل المشاريع التي تحاول النيل من مشروعه الوطني، مؤكدا الوحدة الوطنية التي أثبتتها قيادة العمل الفلسطيني في الداخل والخارج.

وقدم السفير دبور درعا تكريميا لكل الطاقم الإعلامي العامل في القناة، حيث تسلمه مدير القناة غسان بن جدو باسم سفارة دولة فلسطين لدى لبنان.