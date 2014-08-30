توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة وصناعة غزة وغرفة تجارة إسطنبول

وقعت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة إسطنبول ، حيث وقع الاتفاقية كلا من جهاد غازي بسيسو نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدولية بغرفة تجارة وصناعة غزة و إبراهيم شلغر رئيس غرفة تجارة إسطنبول وجاء توقيع الاتفاقية بعد زيارة عاجلة قام بها بسيسو لغرفة تجارة إسطنبول وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها لدعم روابط الأخوة والصداقة بين الغرفتين ، وتبادل المعلومات الاقتصادية بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني و التركي ، والعمل على تبادل الوفود التجارية و الاقتصادية بين البلدين بما يتيح تحقيق اللقاءات المباشرة بين الأعضاء لزيادة التبادل التجاري و الاستثمارات من أجل زيادة الإنتاج وتنمية التجارة و ازدهارها ، وتنظيم المعارض المشتركة وتبادل النشرات و المعلومات الاقتصادية، وحل المشاكل التي قد تنشأ بين المتعاملين في القطاع التجاري وحل المنازعات التجارية عن طريق لجان التحكيم ، وتبادل المعلومات حول المعارض الدولية و المحلية التى تعقد على مدار العام.

ووعد رئيس غرفة إسطنبول بترتيب زيارة عاجلة و فورية إلى قطاع غزة للإطلاع على حجم الدمار الذى أصاب القطاع خلال الحرب الاخيرة خصوصا في القطاع الاقتصادي، كما وعد بعقد جلسة مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول القادمة في مقر غرفة تجارة وصناعة غزة.

ويعتبر توقيع هذه الاتفاقية إنجاز تاريخى حيث تعتبر غرفة تجارة إسطنبول من أكبر الغرف التجارية التركية ، وفي النهاية شكر بسيسو غرفة تجارة إسطنبول على حفاوة الاستقبال و توقيع الاتفاقية كما شكر تركيا على الدعم السياسي و المادي و المعنوي التى تقدمة تركيا للشعب الفلسطيني.