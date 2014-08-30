خمس إصابات في حادث سير جنوب جنين

تعاملت طواقم الإنقاذ في مركز إسناد الشمال التابعة للدفاع المدني في جنين بالضفة المحتلة صباح اليوم السبت، مع حادث انقلاب سيارة شحن تسبب في إصابة خمسة من ركاب الشاحنة وأضرار جسيمة في الشبكة الكهربائية بعد انقلاب الشاحنة على أعمدتها.

وقال تقرير لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالدفاع المدني في جنين إن السيارة التي انقلبت من نوع شحن 508 وأن الحادث حصل في المنطقة ما بين بلدة قريتي سيريس والجديدة جنوب جنين، حيث عملت الطواقم على تقديم الاسعافات الأولية للمصابين وتسليمهم لسيارات إسعاف الهلال الاحمر.

وقال التقرير: كما عملت طواقم الدفاع المدني كل إجراءات الأمان بفصل بطارية السيارة وتأمين المكان جراء سقوط الشبكة الكهربائية.