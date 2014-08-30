الاحتلال يداهم عدة بلدات في بيت لحم ويشن حملة اعتقالات

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، حيث جابت دوريات الاحتلال شوارع البلدة وازقتها المختلفة.

واقام الجنود حواجزا في اماكن مختلفة من البلدة، كما شوهد الجنود وهم يجرون تفتيشات في العديد من الاحياء، واقتحموا عدة منازل واجروا فيها تفتيشات دقيقة ونكلوا بالمواطنين.

وقد سلم الجنود اربعة مواطنين استدعاءات امنية لمقابلة جهاز المخابرات الكائن مقره في مجمع غوش عصيون الاستيطاني.

وفي بلدة العبيدية شرق بيت لحم، اقتحمت قوة عسكرية اخرى البلدة وداهمت عددا من المنازل واجرت بداخلها تفيشات دقيقة دون ان يبلغ عن أي اعتقالات.