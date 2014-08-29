الحكومية لكسر الحصار تستقبل النائب الدوايمة للمرة الثانية

أفادت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود التابة لوزارة الشئون الخارجية الفلسطينية أنها استقبلت ظهر اليوم معالي الدكتور محمد الدوايمة النائب في البرلمان الأردني.

وأضافت الحكومية لكسر الحصار أن النائب لدوايمة قد وصل من معبر رفح للمرة الثانية حاملاً معه 250 طناً من المساعدات العاجلة من ادوية ومستلزمات طبية لازمة لإغاثة قطاع غزة الذي خرج للتو من عدوان صهيوني دموي استمر لأكثر من خمسين يوماً

وأشار نائب رئيس اللجنة المهندس علاء الدين البطة أن النائب الدوايمة قد قام بزيارة عدد من الجرحى وأسر الشهداء والأماكن المتضررة من العدوان والمنازل المدمرة والمستشفى الميداني الإماراتي جنوب قطاع غزة.

وأردف م. البطة أن جدول الزيارة ليوم غدٍ سيتضمن الالتقاء بعددٍ من الشخصيات والقيادات الفلسطينية.

وكان معالي النائب الدوايمة قد جاء إلى غزة أثناء العدوان، حاملاً معه حوالي 100 طن من المساعدات العاجلة والأدوية والمستلزمات الطبية.