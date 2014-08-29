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الإذاعة العبرية تنفي لقاء عباس نتنياهو في عمان سراً

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 05:25 - 29 اغسطس 2014
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نفت الاذاعة العبرية صباح الجمعة نقلاً عن مصادر سياسية "إسرائيلية" ما نشرته صحيفة الغد الأردنية حول لقاء الرئيس محمود عباس برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في عمان سراً قبل التوصل لاتفاق اطلاق نار بين اسرائيل وفصائل المقاومة في غزة.

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