الاحتلال يمدد اعتقال 8 مقدسيين ويفرج عن آخرين بشروط

أفاد محامي نادي الأسير مفيد الحاج مساء اليوم الخميس، بأن محكمة الاحتلال في القدس مددت اعتقال 8 مقدسيين لفترات متفاوتة.

وأوضح المحامي في بيان للنادي، أن ذات المحكمة مددت توقيف الأسرى: إبراهيم الجمال، ومحمود حسونة، وسامر شحادة حتى يوم الأحد المقبل، كما مددت الأسير أحمد أبو خضير حتى يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أنها مددت اعتقال ثلاثة شبان من مخيم شعفاط، ومنعت المحكمة من نشر تفاصيل اعتقالهم، بحجة دواعي أمنية وذلك حتى يوم الأحد القادم.

وفي سياق متصل، وحسب بيان النادي، اعترضت شرطة الاحتلال على الإفراج عن المقدسية إنعام قلمبو بحجة أنها مطلوبة للتحقيق بخصوص ملف آخر، علما أن محكمة الاحتلال كانت قد أقرت في جلسة اليوم الإفراج عنها بكفالة مالية قيمتها 500 شيقل إضافة إلى إبعادها عن الأقصى لمدة 14 يوما.

كما قررت المحكمة الإفراج عن الأسير علي ادعيس بكفالة مالية قيمتها 1000 شيقل، وكذلك أفرجت عن القاصر محمد ادعيس (17 عاما) بكفالة مالية 1000 شيقل وكفالة طرف ثالث بقيمة 5000 شيقل وحبس منزلي لمدة ١٠ أيام.

بينما أصدرت المحكمة قرارا بحبس القاصر يوسف جواريش (16 عاما) حتى تاريخ 30 أيلول القادم الى حين تقديم تقرير لفحص إمكانيات الحبس المنزلي.