الاحتلال يتهم حزب الله بمحاولة تهريب أسلحة للأراضي المحتلة عام48

قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس وزراء لاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن حزب الله اللبناني استعان بتجار مخدرات لتهريب سلاح إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

وقال جندلمان في تغريدة على (تويتر): "إن جهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقل 4 تجار مخدرات من عرب 48 كانوا على تواصل مع تجار مخدرات لبنانيين يعملون مع حزب الله وطلبوا منهم تهريب أسلحة إلى البلاد".

في سياق متصل، ذكرت الإذاعة العامة للاحتلال، أن المعتقلين الأربعة "يشتبه بضلوعهم في مخطط لتهريب وسائل قتالية إلى الأراضي المحتلة عام48 عبر الحدود اللبنانية والسورية والأردنية بتوجيه من حزب الله".

وأضافت الإذاعة "يستدل من التحقيق في القضية، أن المعتقلين الأربعة كانوا على علاقة بتاجر مخدرات من سكان بلدة مرجعيون في جنوب لبنان، وعثر بحوزة أحدهم على وسائل قتالية غير مشروعة"، لم تحدد نوعها.

من جانبه نفى مصدر مقرب من حزب الله ما ذكره الاحتلال الإسرائيلي حول تهريب أسلحة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام48 عبر تجار مخدرات، معتبراً أن هذه الأنباء "تصب في خانة تشويه سمعة الحزب".

قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـلأناضول: "إن الحزب لا يستخدم هذه السياسة في مهاجمة الاحتلال، مشيراً الى أن أي رد من حزب الله على أي اعتداء للاحتلال "يكون بطرق قوية ومتقنة وموجعة"، لم يفصح عنها.

وتساءل المصدر ساخراً، ما فائدة تهريب "أسلحة خفيفة" إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام48؟.