أصوات تتعالى لطرد نتنياهو.. 26% من « الإسرائيلين » يقولون أن غزة انتصرت‏

في أعقاب استطلاعات الرأي التي نشرت في التلفزيون "الإسرائيلي" القناة العاشرة وموقع نيوز1 "الإسرائيلي" والتي جاء وفقاً لها بأن 26 من "الإسرائيلين" قالوا بأن المقاومة في غزة انتصرت على "إسرائيل" في حين أن 37% من هم قالوا الحرب انتهت بالتعادل بين غزة و"إسرائيل"، قال وزير صهيوني أن الأصوات تتعالى لاستبدال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.

فقد قال الوزير من حزب الليكود ليمور ليفنات خلال مقابلة مع الإذاعة العامة، أن هناك أصوات تتعالي في الحكومة لاستبدال نتنياهو وإنزاله عن كرسي الحكم، ولكن لا أحد يريد أن يتم ذلك في تلك الأيام.

وحسب أقوال ليمور لفنات فإن وزير الاقتصاد نفتالي بينت ووزراء آخرين لا يريدون العمل الآن لاستبعاد نتنياهو عن كرسي الحكم.

كما أن نائب وزير الحرب المقال داني دانون، انتقد كل من نتنياهو ويعلون لإدارتهم للحرب قائلاً: أمر المقاومة في غزة لم يحسم، أما رئيسة حزب ميرتس زهافا غلئون فقالت يجب رفع الحصار عن غزة لمنع المواجهة القادمة وعلى "إسرائيل" الاعتراف بحكومة الوحدة.