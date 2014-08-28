ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

أصوات تتعالى لطرد نتنياهو.. 26% من « الإسرائيلين » يقولون أن غزة انتصرت‏

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 08:37 - 28 اغسطس 2014
مشاركة

في أعقاب استطلاعات الرأي التي نشرت في التلفزيون "الإسرائيلي" القناة العاشرة وموقع نيوز1 "الإسرائيلي" والتي جاء وفقاً لها بأن 26 من "الإسرائيلين" قالوا بأن المقاومة في غزة انتصرت على "إسرائيل" في حين أن 37% من هم قالوا الحرب انتهت بالتعادل بين غزة و"إسرائيل"، قال وزير صهيوني أن الأصوات تتعالى لاستبدال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.

فقد قال الوزير من حزب الليكود ليمور ليفنات خلال مقابلة مع الإذاعة العامة، أن هناك أصوات تتعالي في الحكومة لاستبدال نتنياهو وإنزاله عن كرسي الحكم، ولكن لا أحد يريد أن يتم ذلك في تلك الأيام.

وحسب أقوال ليمور لفنات فإن وزير الاقتصاد نفتالي بينت ووزراء آخرين لا يريدون العمل الآن لاستبعاد نتنياهو عن كرسي الحكم.

كما أن نائب وزير الحرب المقال داني دانون، انتقد كل من نتنياهو ويعلون لإدارتهم للحرب قائلاً: أمر المقاومة في غزة لم يحسم، أما رئيسة حزب ميرتس زهافا غلئون فقالت يجب رفع الحصار عن غزة  لمنع المواجهة القادمة وعلى "إسرائيل" الاعتراف بحكومة الوحدة.

متعلقات