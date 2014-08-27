إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، مساء اليوم الأربعاء، بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في بيت أمر محمد عوض، لـ'وفا'، بأن المواجهات اندلعت في منطقة شعب السير المحاذية لمستوطنة 'كرمي تسور' المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت أمر، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين ومنازلهم، ما تسبب بإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص 'المطاطي'، والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.