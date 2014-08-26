الداخلية: هذا النصر يؤسس لمرحلة جديدة

هنأت وزارة الداخلية والأمن الوطني جموع أبناء الشعب الفلسطيني الصابر بوقف العدوان الإسرائيلي وإعلان الانتصار، الذي تم مساء اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الداخلية – في تصريح صحفي – إن "هذا النصر يؤسس لمرحلة جديدة على طريق حرية شعبنا وكنس الاحتلال".

وطالبت الوزارة المواطنين كافة بالتوقف فوراً عن إطلاق النار في الهواء، والابتهاج بوسائل أخرى حفاظاً على حياتهم، مؤكدة أن أجهزة الشرطة أوقفت عدداً من المواطنين بعد قيامهم بإطلاق النار في الهواء مما تسبب في إصابة العشرات.

كما أكدت أن الأجهزة الأمنية ستنتشر في كافة الشوارع والمناطق لمساعدة المواطنين وضبط الأمن والنظام