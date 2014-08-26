مؤتمر لأمين عام حركة الجهاد الإسلامي د. رمضان شلح الساعة 8:30 م

ذكرت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي أن الامين العامة للحركة د. رمضان عبدالله شلح سيلقي كلمة في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المصادر لـ"فلسطين اليوم" أن الكلمة تتناول الحديث حول اتفاق وقف إطلاق النار.