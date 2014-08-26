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مقدسيات يتصدين لمتطرفين دنسوا باحات الأقصى بقيادة « غليك »

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 07:11 - 26 اغسطس 2014
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اقتحمت مجموعة من المستوطنين يتقدمهم المتطرف "غليك" المسجد الأقصى، صباح اليوم بحماية شرطة الاحتلال في القدس التي أحاطت بهم طوال جولتهم؛ وسط تكبيرات المصلين والمرابطين، حيث تصدت النسوة لهم بالتهليل والتكبير.

وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال على بوابات المسجد شددوا من إجراءاتهم وحجزوا بعض البطاقات للمصلين، وسمحوا للمستوطنين بتدنيس باحات الأقصى.

وتفرض سلطات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، خاصة أوقات اقتحامه من قبل المستوطنين والشرطة، حيث لا تسمح أحيانا إلا لكبار السن بالدخول للمسجد؛ فيما تمنع باقي الفئات العمرية.

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