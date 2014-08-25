إصابات بالإغماء بعد محاصرة الاحتلال لاحد المدارس بالخليل واطلاق الغاز المسيل للدموع

أصيب اليوم الاثنين، عدد كبير من الطلبة والمعلمين في مدرسة الخليل الأساسية للذكور في البلدة القديمة بمدينة الخليل بحالات إغماء واختناق، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع عقب إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز بشكل كثيف في ساحة المدرسة.

وأفاد مدير المدرسة جاسر الشلالدة ,بأن قوات الاحتلال القت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف داخل ساحة المدرسة دون مبرر وبشكل همجي، ما أدى إلى إصابة عشرات الطلاب والمعلمين بحالات إغماء.

وأشار الشلالدة إلى أن الاحتلال منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المدرسة، وقام بإغلاق البوابة الرئيسية، وما زالت المدرسة محاصرة في ظل تفاقم حالات الإغماء والذعر في صفوف الطلبة الأطفال، مع استمرار إلقاء قنابل الغاز.