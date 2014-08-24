طائرات الاحتلال تدمير حيًا سكنيًا بالكامل في خان يونس

دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلية مساء اليوم الأحد (24|8) حيًا سكنيًا بالكامل في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تم هدم عشرات المنازل بشكل كلي وجزئي.

وقد شنت طائرات الاحتلال عشرين غارة متتالية على حي أبو معروف في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير عشرة منازل بشكل كامل، وعشرات المنازل بشكل جزئي، حيث تسبب ذلك في إصابة عدد كبير من المواطنين بجراح.

وذكرت مصادر إعلامية بان المنازل تعود معظمها إلى عائلة أبو معروف، الذي يحمل الحي اسمها، وكذلك عواد والشاعر.

كما دمرت طائرات الاحتلال بناية سكنية مكونة من خمس طوابق تعد لعائلة عبد الغفور حيث تم تسويتها بالأرض.

ويأتي تدمير حي أبو معروف في خان يونس بعد تدمير برج "الظافر4" السكني غرب مدينة غزة والمكون من 11 طابقا والذي كان يضم 44 شقة سكنية تؤوي قرابة 400 شخصا تم تشريدهم بالكامل، وكذلك برج زعرب في رفح، وبناية الغلايني المكونة من خمسة طوابق، بناية ابو عقلين المكونة من أربعة طوابق وغيرها من المباني السكنية لزيادة عدد المشردين من الفلسطينيين.

ومن جهته حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من مواصلة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين على نطاق واسع، عبر تدميره برج الظافر 4 السكني غرب مدينة غزة بشكل كامل بالطائرات الحربية.

وأشار المرصد في تقرير له إلى أن الاحتلال يدشن مرحلة جديدة من العدوان باستهداف الأبراج الأحياء السكنية بشكل كبير.

وقال إن هذه العائلات ستنضم إلى قائمة عشرات الآلاف من النازحين الذين يشكلون أكثر من ربع سكان القطاع والذين نزحوا من منازلهم إما بفعل تدميرها او استمرار التهديدات الإسرائيلية.