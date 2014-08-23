وفد إماراتي يصل إلى غزة ترافقه قافلة مساعدات اغاثية مكونة من 18 شاحنة

وصل إلى قطاع غزة بعد ظهر اليوم وفد هيئة الهلال الاحمر الاماراتي السادس برئاسة حميد الشامسي نائب الامين العام للمساعدات الدولية ترافقه قافلة مساعدات اغاثية مكونة من 18 شاحنة .

وقال سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الامين العام لهيئة الهلال الاحمر الاماراتي إن هذه القافلة هي واحدة من سلسلة من القوافل الاغاثية التي أرسلتها وما تزال ترسلها الهيئة بتوجيهات من القيادة العليا إلى غزة لمساعدة أهلها على تخطي المحنة التي يعيشونها في ظل الاحداث المؤلمة التي يتعرضون لها.

وأوضح أن الشاحنات التي تتكون منها القافلة تحمل عشرات الالاف من الطرود الغذائية والملابس والاغطية والمستلزمات الصحية واغذية الاطفال خاصة الحليب والفيتامينات اللازمة لهم .

واشار الى ان هذه الشاحنات تحمل هذه المرة كراس متحركة لسد العجز الذي تعاني منه المستشفيات الفلسطينية بسبب الاحداث التي خلفت حالات مرضية صعبة بحاجة الى مثل هذه الكراسي. وذكر انه سيتم تسليم حمولة الشاحنات إلى جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني وكذلك مخازن هيئة الهلال الاحمر الاماراتي تمهيدا لتوزيعها على المتضررين من الاحداث وفقا لبرنامج الاغاثة العاجل الذي تنفذه هيئة الهلال الاحمر الاماراتي بانتظام في غزة وقدمت خلاله حتى الان عشرات الالاف من الطرود الغذائية والاغطية والملابس على النازحين الى مراكز الايواء في مدارس الاونروا او الذين نزحوا من منازلهم الى مناطق اكثر امنا في قطاع غزة.

وقد قام وفد الهلال الاحمر السادس بجولة في اقسام المستشفى الميداني الاماراتي واطلع على الخدمة الطبية المجانية التي يقدمها للجرحى والمصابين والمرضى الذين يحتاجون لعلاج مستمر مثل الامراض المزمنة .

كما زار مستودعات الهلال الاحمر الفلسطيني حيث ستفرغ حمولة الشاحنات الاماراتية التي نقلت الاف الطرود الاغاثية الى المتضررين من الاحداث في غزة .

وكان مكتب هيئة الهلال الاحمر الاماراتي في غزة قد وزع يوم امس الفا ومائتي طرد اغاثي على المتضررين من الاحداث منها 500 طرد غذائي و500 طرد من الملابس والاغطية و200 جالون مياه نقية صالحة للشرب.