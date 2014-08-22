3 شهداء وعدد من الاصابات في قصف منزل عائلة ابو دحروج وسط القطاع

استشهد 3 مواطنين وأصيب أخرين في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلا لعائلة أبودحروج وسط القطاع.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة :" وصول ثلاثة شهداء إلي مستشفي شهداء الإقصي في المحافظة الوسطي وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات الإحتلال منزل عائلة أبو دحروج بمنطقة الزوايدة فوق رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار من قبل الإحتلال.

وأضاف القدرة أن الشهداء وصلوا إشلاء بينهم امرأتين وهم حياة شحدة أبو دحروج ، وهدي أبو دحروج والشهيد الثالث مجهول الهوية لحتي اللحظة ،مؤكدا أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لاتزال تواصل البحث عن شهداء أو إصابات من تحت الركام .