الاحتلال يقرر ابعاد القيادية في الشعبية خالدة جرار الى اريحا

اقتحمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، فجر الثلاثاء، منزل القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار في مدينة رام الله وسلمتها قراراً عسكرياً يقضي بابعادها الى منطقة اريحا لمدة غير محددة.

وقالت جرار في بيان صحفي وزع على وسائل الاعلام ان" مجندة كانت ترافق القوة حاولت تسليمها قراراً مكتوباً بذلك الا انها رفضت تسلمه فقامت المجندة بتلاوة نصه عليها حيث قالت ان هذا قرار صادر عن محكمة عسكرية جاء فيه.. " ان المحكمة وبعد ان اقتنعت بما قدمته لها المخابرات والاجهزة الامنية " قررت ابعادك الى مدينة اريحا على ان ينفذ هذا القرار خلال 24 ساعة.

وارفق القرار بخارطة توضح حدود مدينة اريحا.

وقالت جرار التي رفضت التوقيع على تسلم القرار "انها ستبحث ذلك غدا مع محاميها."