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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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« المقاولون الفلسطينيون » يطالبون الوفد المفاوض بعدم التنازل عن فتح المعابر

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 15:45 - 19 اغسطس 2014
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طالب "اتحاد المقاولين الفلسطينيين" الوفد السياسي المشارك في مفاوضات التهدئة بالقاهرة، بعدم التنازل عن مطالبه المتمثلة بفك الحصار عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر لنقل السلع والأفراد بشكل مستمر وطبيعي دون إغلاقها لأي سبب من الأسباب.
وقال الاتحاد في بيان صحفي تلقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء (19|8)، "يجب السماح بحرية الاستيراد والتصدير وتنقل السلع والخدمات دون قيد أو شرط كما كان الأمر قبل عام 2006، وذلك بدون آليات تنسيق بين المؤسسات الدولية والجانب الإسرائيلي حيث أن هذه الآليات معقدة وتأخذ أموالاً وأوقاتاً إضافية وتعطي الجانب الإسرائيلي فرصة لعرقلة وتأخير الأذونات للسماح للبضائع بالدخول إلى قطاع غزة.
ودعا الاتحاد، إلى فتح ممر آمن بين الضفة الغربية وغزة لتعزيز العلاقات التجارية بينهما.
وأكّد أن هذه المطالب هي الحد الأدنى الذي يمكنهم من إعادة إعمار محافظات غزة وإحداث تنمية حقيقية تمكّن من معالجة موضوع البطالة وتحقيق الرفاه والاستقرار الاجتماعي، وتعزز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

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