الأحمد: حتى الآن لم يحصل أي تقدم في المفاوضات حول أي نقطة

قال رئيس الوفد الفلسطيني إلى مباحثات القاهرة للتهدئة ووقف إطلاق النار، عزام الأحمد، 'إن كل ما نشر عبر الفضائيات غير صحيح ولم يحصل تقدم في أي نقطة في مفاوضات التهدئة، لكن تم الاتفاق على تمديد الهدنة 24 ساعة وبعدها إما أن نتفق أو لا نتفق'.

وأكد أن هناك أصابع خفية تحاول وضع العراقيل أمام المبادرة المصرية.

وأضاف الأحمد، في مؤتمر صحفي مقتضب، الليلة، أن 'الوفد الإسرائيلي لا زال متعنتا بالاستجابة للمطالبة الفلسطينية، والتمديد جاء استجابة للدعوة المصرية'، وقال: 'نأمل الاستفادة من كل دقيقة من أجل التوصل لاتفاق وإلا استمرت دائرة العنف'.

وتابع إنه كان من المقرر أن ننتهي المفاوضات اليوم ولكن مناورات الوفد الإسرائيلي والمماطلات حالت حتى الآن دون حدوث أي تقدم.