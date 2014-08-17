يديعوت: عشرات آلاف الإسرائيلين يتظاهرون في تل ابيب ضد الحرب

قالت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية إن عشرات الآلاف من الاسرائيليين يتظاهرون لليوم الثاني على التوالي في ميدان "رابين" بتل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة والتوقيع على اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وأكدت الصحيفة أن عشرات الآلاف خرجوا صباح اليوم للتظاهر في تل أبيب لرفض الحرب على غزة والمطالبة بتحقيق اتفاق سلام مع الفلسطينيين بمشاركة العديد من الأحزاب اليسارية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الكاتب دافيد جروسمان انضم إلى المتظاهرين، وحذر من خطر التعصب والكراهية بين الاسرائيليين وبعضهم نظراً لزيادة حالات التطرف في المجتمع الإسرائيلي.

وكان قرابة 10 آلاف متظاهر احتشدوا في ميدان رابين بتل أبيب مساء أمس السبت، مؤكدين اعتصامهم لحين توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين ورفض الحرب، في ظل تشديدات أمنية من الشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المظاهرات تأتي بدعوة من حزب "ميرتس" اليساري والجبهة الديمقراطية للسلام ومنظمة السلام الآن وحركة مقاتلون من أجل السلام.