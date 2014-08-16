« الهلال الأحمر » الكويتي يدعم مستشفيات غزة بـ 20 طن من المستلزمات الطبية

قالت جمعية "الهلال الأحمر" الكويتية، إنها قامت اليوم السبت (16|8)، بتسليم وزارة الصحة الفلسطينية دفعة جديدة من المساعدات الطبية لتوزيعها على مستشفيات قطاع غزة التي تعاني من شح المواد والمستلزمات الطبية نتيجة العدوان الاسرائيلي.

وذكر رئيس بعثة "الهلال الأحمر" الكويتي في قطاع غزة، خالد الزيد، أن وزن الحمولة التي سلمت اليوم للجانب الفلسطيني والتي تتضمّن أدوية ومستلزمات طبية بلغ 20 طناً، مشيراً إلى أن ما تم تسليمه عبر الجسر الكويتي لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة بلغ 40 طناً حتى الآن، حسب قوله.

وأوضح الزيد في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن الشحنة الطبية التي تم تسليمها من خلال معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، تأتي استكمالا للجهود المبذولة في إطار التعاون مع المنظمات الإنسانية داخل غزة والتي عملت على توزيع المواد الغذائية والأدوية والبطانيات والمحروقات على مستشفيات القطاع.